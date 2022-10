Corea del Sud: confermato primo caso di influenza aviaria dal mese di aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Corea del Sud hanno rilevato un caso di influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 in un allevamento di anatre, il primo ad essere confermato nel Paese nell'arco degli ultimi sei mesi. Lo ha riferito il ministero dell'Agricoltura sudcoreano, secondo cui il caso è stato riscontrato ieri nella contea di Yecheon, 165 chilometri a sud-est di Seul. Il primo ministro Han Duck-soo ha ordinato l'abbattimento di tutti i capi di pollame entro un raggio di 500 metri dalla fattoria, come misura cautelare per prevenire la diffusione della malattia. (Git)