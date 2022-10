Myanmar: corte autorizza ultimo processo per corruzione contro Aung San Suu Kyi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una corte del Myanmar ha autorizzato ieri l'avvio dell'ultimo processo per corruzione a carico della consigliera di Stato deposta Aung San Suu Kyi, giudicando che la pubblica accusa abbia prodotto elementi sufficienti a sostenere l'incriminazione. La leader democratica, arrestata durante il golpe militare di febbraio dello scorso anno, sconta 12 capi d'imputazione per la presunta violazione della legge contro la corruzione, ciascuno sanzionabile con pene sino a 15 anni di reclusione. Nei mesi scorsi la magistratura vicina alla giunta militare ha già pronunciato molteplici sentenze di condanna a carico di Aung San Suu Kyi, condannandola a un totale di 26 anni di reclusione. Il processo autorizzato ieri riguarda cinque capi d'imputazione per corruzione contestati anche all'ex presidente Win Mynt, e legati al leasing, l'acquisto e la manutenzione di un elicottero da parte di un membro del precedente governo eletto. (segue) (Inn)