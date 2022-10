Myanmar: corte autorizza ultimo processo per corruzione contro Aung San Suu Kyi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 12 ottobre una corte militare del Myanmar ha inflitto ad Aung San Suu Kyi un'altra condanna a tre anni di reclusione, che sommandosi a quelle già comminatele dal golpe di febbraio 2021 comporta una pena cumulativa di 26 anni di carcere. La leader civile e premio Nobel per la pace è stata riconosciuta colpevole d'aver accettato tangenti da un imprenditore locale, secondo quanto riferito da fonti anonime vicino agli atti processuali, sui quali la giunta militare birmana ha imposto il riserbo. Più nello specifico, Aung San Suu Kyi sarebbe stata riconosciuta colpevole di due capi d'imputazione per corruzione, legati a presunte tangenti per 550mila dollari che avrebbe accettato nella veste di consigliera di Stato dal magnate delle costruzioni Maung Waik. (segue) (Inn)