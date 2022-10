Myanmar: corte autorizza ultimo processo per corruzione contro Aung San Suu Kyi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader deposta era stata condannata il 29 settembre a tre anni di reclusione con l'accusa di violazione della Legge sui segreti ufficiali. La magistratura birmana ha condannato alla medesima pena detentiva l'economista australiano Sean Turnell, ex consigliere di Suu Kyi a sua volta arrestato dalla giunta poco dopo il golpe dello scorso anno. Nei mesi scorsi Aung San Suu Kyi era già stata condannata a un totale di 20 anni di reclusione per una serie di reati contestatigli dalla giunta, incluse frode elettorale, corruzione e violazione delle restrizioni per il contenimento del Covid-19. Secondo l'Associazione per l'assistenza dei prigionieri politici, dal golpe del 2021 il governo militare birmano ha arrestato 12mila oppositori, e almeno 2.300 sono stati uccisi. (segue) (Inn)