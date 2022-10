Myanmar: corte autorizza ultimo processo per corruzione contro Aung San Suu Kyi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal golpe di febbraio 2021 la giunta militare al potere a Naypyidaw ha progressivamente intensificato gli attacchi contro milizie etniche e insorti pro-democrazia in diverse aree del Paese. Agli attacchi militari si aggiungono gli arresti di dissidenti, le torture e gli abusi. Human Rights Watch (Hrw) ha pubblicato il 13 settembre un rapporto che illustra i casi di sei attivisti arrestati tra maggio e luglio scorsi e deceduti. “Le sei morti documentate da Human Rights Watch sono solo la punta dell’iceberg della sofferenza e della tortura di quanti sono stati arrestati dalle forze armate e dalla polizia birmana”, ha affermato Manny Maung, un ricercatore dell’organizzazione non governativa. L’inviata speciale delle Nazioni Unite in Myanmar, Noeleen Heyzer, è stata ad agosto a Naypyidaw e non ha potuto incontrare la consigliera di Stato deposta Aung San Suu Kyi. Nei giorni scorsi ha chiarito che non tornerà nel Paese se non potrà incontrarla. I suoi colloqui con la giunta, di fatto, sono stati improduttivi. Lei stessa ha ammesso che “non c’è una strada chiara” per uscire dalla crisi. (segue) (Inn)