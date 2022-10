Malesia: ex premier Mahathir pronto a guidare il governo "se giungerà la richiesta"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex primo ministro 97enne della Malesia, Mahathir Mohamad, ha dichiarato che sarebbe pronto ad assumere nuovamente la guida del governo dopo le elezioni anticipate attese prima della fine dell'anno, nel caso dall'elettorato e dal mondo politico giungesse una richiesta in tal senso. Mahathior ha precisato di augurarsi che "non ce ne sia bisogno", ma ha anche aggiunto di essere "ancora in grado di lavorare, e se mi venisse chiesto, come potrei rifiutarmi?" Mahathir si presenterà alle imminenti elezioni come leader di Gerakan Tanah Air ("Movimento nazionale", Gta), una coalizione di partiti che ha fondato lo scorso agosto, e che rappresentano perlopiù politici fuoriusciti dall'Organizzazione nazionale dei malay uniti (Umno). (segue) (Fim)