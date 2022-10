Difesa: segretario Usa incontra omologo britannico, focus su Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, ha incontrato al Pentagono l’omologo del Regno Unito, Ben Wallace, per discutere il futuro della cooperazione bilaterale in materia di sicurezza. Lo riferisce una nota, aggiungendo che durante il colloquio è stata dedicata particolare attenzione alla situazione in Ucraina. La conversazione si è basata sulle conclusioni della ministeriale Difesa della Nato che si è tenuta la scorsa settimana a Bruxelles. Le parti hanno discusso il futuro del sostegno all’Ucraina, sottolineando la necessità di continuare a fornire assistenza militare al Paese nel quadro dell’invasione russa. (Was)