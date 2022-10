Giappone: governatore BoJ respinge critiche per svalutazione yen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Banca del Giappone (BoJ), Haruhiko Kuroda, ha difeso le politiche di alleggerimento quantitativo perseguite in controtendenza rispetto alla Federal Reserve statunitense e alle altre maggiori banche centrali, al prezzo di una progressiva e sempre più acuta svalutazione dello yen. Durante una sessione della commissione Bilancio della Camera dei rappresentanti, Kuroda ha affermato che il dollaro si sta rafforzando ai danni della quasi totalità delle altre valute mondiali, e non solamente dello yen: "Poche persone si aspettano che questa forza del dollaro possa durare, almeno tra quanti ho incontrato a Washington", ha detto Kuroda, riferendosi al recente incontro dei ministri delle Finanze e dei banchieri centrali del G20 che si è svolto negli Stati Uniti. "In merito agli sviluppo nel mercato dei cambi e delle materie prime, regna grande incertezza, anche in merito all'impatto dei prezzi", ha aggiunto il governatore della BoJ, aggiungendo che la banca centrale prevede un calo del tasso di inflazione nel Paese sotto la soglia del due per cento entro la fine dell'anno, dopo aver toccato il record del 2,8 per cento nel mese di agosto. Kuroda ha spiegato l'insistenza sulle politiche espansive citando la necessità per la terza economia globale di conseguire una cresciuta più sostenuta, e ha fatto eco ai recenti appelli del primo ministro Fumio Kishida ad aumentare il livello dei salari. (segue) (Git)