Giappone: premier Kishida promette sostegno finanziario a "vittime" Chiesa dell'unificazione

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha espresso ieri la volontà di promuovere riforme tese ad assistere finanziariamente le persone ridotte sul lastrico dalla Chiesa dell'unificazione, ed ha suggerito che il suo governo abbia già raccolto elementi per accusare tale organizzazione religiosa di aver agito contro la legge. Le dichiarazioni del primo ministro seguono l'annuncio dell'avvio di una indagine governativa a carico della setta religiosa. Con le dichiarazioni di ieri, Kishida ha fatto riferimento alle accuse secondo cui la Chiesa avrebbe spinto molte persone in gravi difficoltà finanziarie tramite dubbie pratiche di "vendita di servizi spirituali". Il capo del governo non ha illustrato la natura delle misure legislative allo studio dell'esecutivo, ma ha anticipato la presentazione di un disegno di legge alla Dieta entro la fine dell'attuale sessione parlamentare, il 10 dicembre. (segue) (Git)