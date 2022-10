Usa: petrolio, Biden risponderà all'Opec+ attingendo di nuovo alla riserva nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Biden ha ordinato il ricorso alla riserva strategica nazionale in molteplici occasioni da novembre dello scorso anno, ricorrendo a un drenaggio senza precedenti delle riserve petrolifere nazionali con l'obiettivo dichiarato di calmierare i prezzi dei carburanti sul mercato interno, che nei mesi scorsi erano arrivati a superare la media nazionale di 5 dollari al gallone. In tutto, la Casa Bianca ha attinto dalla riserva nazionale lo straordinario volume di 260 milioni di barili di petrolio, al ritmo di un milione di barili giornalieri sino alla fine del mese corrente. Stando a informazioni ottenute dalla stampa Usa, però, una parte consistente di tali riserve è finita nei Paesi Bassi, in una raffineria di Reliance in India e in Cina. Ad agosto, alcuni membri repubblicani della commissione Energia e commercio della Camera dei rappresentanti Usa hanno scritto al presidente chiedendo chiarimenti: "La Cina ha aumentato i suoi acquisti di petrolio greggio dalla Russia e dagli Usa per aumentare le proprie riserve, mentre (negli Stati Uniti) i prezzi sono aumentati", afferma la lettera dei deputati, secondo cui la Cina dispone ora della "riserva di petrolio più grande al mondo, stimata in 950 milioni di barili". (Was)