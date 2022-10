Haiti: epidemia di colera, Hrw chiede invio urgente di medicinali e acqua (11)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste contro il carovita e per chiedere le dimissione del premier Henry, in corso da mesi, hanno visto un'escalation dopo che il primo ministro ha annunciato l'11 settembre che il governo ridurrà di circa 400 milioni di dollari i sussidi per il carburante nel tentativo di aumentare le entrate per i programmi sociali. Poco dopo l'annuncio le gang armate riunite nel collettivo noto come G-9 hanno occupato il terminal di Varreux, in cui è stoccato il 70 per cento dei prodotti petroliferi di Haiti, bloccando di fatto le forniture dei carburanti, ormai reperibili quasi solo esclusivamente sul mercato nero. Ciò ha determinato la chiusura di numerose strutture ospedaliere e una carenza di acqua in bottiglia, proprio mentre il Paese fa fonte a una nuova epidemia di colera. (Mec)