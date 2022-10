Ucraina: “Nyt”, Iran invia addestratori per aiutare militari russi ad utilizzare i droni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità iraniane hanno inviato alcuni addestratori nei territori ucraini occupati dalla Russia, per aiutare i militari di Mosca a risolvere alcuni problemi con la flotta di droni che hanno acquistato da Teheran. Alcuni funzionari ed ex funzionari statunitensi rimasti anonimi hanno riferito al “New York Times” che gli addestratori iraniani operano attualmente da una base militare russa in Crimea, dove sono basati molti dei droni consegnati da Teheran. Le squadre fanno parte delle Guardie della rivoluzione iraniana. “L’invio di droni e addestratori in Ucraina fa sì che l’Iran sia ormai un alleato vero e proprio dei russi in questa guerra, e che le autorità di Teheran siano direttamente coinvolte in operazioni che hanno causato la morte o il ferimento di civili”, ha dichiarato Mick Mulroy, ex funzionario del Pentagono e agente della Cia in pensione. Le fonti hanno precisato che gli addestratori iraniani si trovano lontano dal fronte, e sono stati inviati nel Paese solo per insegnare ai militari russi ad utilizzare i droni in maniera efficiente. (Was)