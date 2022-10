Difesa: segretario Usa incontra omologo estone, focus su sostegno a Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, ha incontrato al Pentagono l’omologo estone, Hanno Pevkur, per discutere le prossime misure da mettere in campo per sostenere l’Ucraina contro l’invasione russa. Lo riferisce una nota. “Abbiamo assistito ad una serie di nuovi attacchi crudeli da parte della Russia, e la maggior parte dei Paesi del mondo ha condannato le atrocità commesse dal presidente Vladimir Putin, la sua retorica irresponsabile e il tentativo illegale di annettere parte dell’Ucraina”, ha detto Austin, ribadendo il sostegno degli Stati Uniti e degli altri membri del gruppo di contatto per la difesa ucraina nei confronti di Kiev. Pevkur ha sottolineato l’impegno dell’Estonia ad aiutare l’Ucraina e sviluppare le Forze armate. “Siamo molto grati agli Stati Uniti per averci aiutato ad accelerare lo sviluppo della nostra capacità militare”, ha detto. (Was)