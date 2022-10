Usa: sondaggio, candidato democratico per Pennsylvania al Senato in vantaggio con 48 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato democratico per la Pennsylvania al Senato degli Stati Uniti, John Fetterman, è in vantaggio con circa due punti percentuali di scarto rispetto all’avversario del Partito repubblicano, Mehmet Oz. Stando a un sondaggio effettuato da “Aarp Pennsylvania”, il 48 per cento degli intervistati ha dichiarato di voler votare Fetterman, contro il 46 per cento rappresentato dai sostenitori di Oz. Il candidato repubblicano, inoltre, sarebbe in vantaggio anche tra gli elettori indipendenti con il 51 per cento, mentre Fetterman è intorno ai 44 punti percentuali. (Was)