Giappone: governatore BoJ respinge critiche per svalutazione yen (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa settimana lo yen ha infranto la barriera di 149 sul dollaro, toccando un nuovo minimo rispetto al biglietto verde da 32 anni a questa parte. La valuta giapponese continua a subire le attese di ulteriori aumenti aggressivi dei tassi di riferimento da parte della Federal Reserve, mentre la Banca del Giappone (BoJ) mantiene la propria politica monetaria ultra-espansiva . Il ministro delle Finanze giapponese, Shunichi Suzuki, ha ribadito ieri che il Giappone è pronto ad assumere misure "appropriate" per contrastare la volatilità dello yen sui mercati internazionali dei cambi. Tokyo è già intervenuta direttamente sul mercato forex il mese scorso, e gli investitori non escludono nuove operazioni analoghe in risposta alle pressioni speculative contro la valuta giapponese. (segue) (Git)