Giappone: governatore BoJ respinge critiche per svalutazione yen (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kishida ha ribadito la scorsa settimana il proprio sostegno alla politica monetaria ultra-espansiva della Banca del Giappone, nonostante le preoccupazioni legate alla volatilità del tasso di cambio dello yen. Intervistato dal quotidiano "Financial Times", Kishida ha negato la possibilità di una chiusura anticipata del mandato di Haruhiko Kuroda alla guida della banca centrale, e ha invece affermato di voler continuare a lavorare "a stretto contatto" col governatore della BoJ. Secondo il capo del governo giapponese, la politica monetaria della Banca del Giappone "deve essere mantenuta sino a quando i salari saranno aumentati". Nell'intervista, il premier torna a sollecitare la aziende giapponesi che aumentano i prezzi in risposta all'inflazione a rivedere al rialzo anche i salari, e ha aggiunto che il governo "appronterà misure per aiutare le aziende" che si muoveranno in tal senso. (segue) (Git)