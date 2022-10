Messico: Lopez Obrador incontra presidente di Walmart, focus su accordo contro inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, si è riunito oggi con Judith McKenna, presidente e direttrice esecutiva della multinazionale del settore del retail Walmart International, Judith McKenna. Obiettivo dell'incontro, ha riferito lo stesso Lopez Obrador in un messaggio sul suo profilo Twitter, quello di raggiungere un accordo in materia di lotta all'inflazione. "Abbiamo conversato con Judith Mckenna e abbiamo convenuto di fare tutto il possibile per frenare l'inflazione degli alimenti" ha scritto il presidente messicano, sottolineando che "le vendite di questa azienda equivalgono al 25 per cento del totale del commercio al dettaglio di tutto il Paese". Il governo ha convocato oltre a Walmart anche altre due delle maggiori aziende del settore della distribuzione con l'obiettivo di frenare in particolare i prezzi dei 24 prodotti che sono inclusi nel paniere alimentare di base (canasta basica). (segue) (Mec)