Messico: Lopez Obrador incontra presidente di Walmart, focus su accordo contro inflazione (2)

- A settembre i prezzi al consumo in Messico sono cresciuti dell'8,7 per cento su anno, lo stesso ritmo registrato ad agosto. Il dato, riportato oggi dall'istituto nazionale di statistica (Inegi), mantiene la corsa dei prezzi ben sopra la finestra di riferimento della banca centrale (Banxico), fissata al 3 per cento con una variazione di un punto in più e in meno di possibile variazione. Il paniere della cosiddetta "core inflation", il gruppo di prodotti che non presentano volatilità stagionali, ha registrato un aumento del'8,28 per cento su anno, con un'accelerata del 13,38 per cento di cibo, bevande e tabacco. Il restante gruppo - prodotti alimentari, energetici e tariffe autorizzate dal governo - è aumentato del 9,96 per cento, spinto soprattutto dai prodotti ittici, con un +15,79 per cento. (segue) (Mec)