Haiti: epidemia di colera, Hrw chiede invio urgente di medicinali e acqua (6)

- L'annuncio dell'invio dei mezzi militari era stato dato poco prima dall'ambasciata Usa ad Haiti, in un comunicato. "Aerei militari statunitensi e canadesi sono arrivati a Port-au-Prince per consegnare importanti equipaggiamenti di sicurezza acquistati dal governo haitiano, compresi veicoli tattici e corazzati, e rifornimenti al direttore generale della polizia nazionale di Haiti (Pnh)". Questa attrezzatura, prosegue la dichiarazione, "aiuterà la Pnh nella sua lotta contro gli attori criminali che fomentano la violenza e interrompono il flusso degli aiuti umanitari tanto necessari, ostacolando gli sforzi per fermare la diffusione del colera". "Ringraziamo calorosamente i governi americano e canadese per il loro supporto e assistenza nel processo di consegna di questa attrezzatura. Continueremo a fare affidamento sulla loro continua collaborazione con il nostro Paese, con l'obiettivo di rafforzare la capacità delle nostre forze di polizia", ha scritto in un tweet il primo ministro Ariel Henry. (segue) (Mec)