Haiti: epidemia di colera, Hrw chiede invio urgente di medicinali e acqua (10)

- Haiti è teatro di una grave crisi umanitaria da lungo tempo, ma la richiesta di un intervento esterno si sta facendo sempre più pressante dopo la conferma dei primi nuovi casi di colera a circa tre anni dagli ultimi casi registrati. Mentre il paese è alle prese con scontri tra gruppi armati e proteste violente per l'aumento dei prezzi, sono state registrati, secondo gli ultimi dati disponibili aggiornati al 10 ottobre, 16 decessi per colera, 32 casi confermati e 224 casi sospetti. Le autorità segnalano anche 189 persone ospedalizzate. Almeno nove decessi sono stati registrati all'interno del penitenziario nazionale della capital Port-au-Prince. Secondo il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) il ritorno del colera ad Haiti dopo 3 anni senza alcune segnalazioni di casi, minaccia il benessere e la salute di 1,2 milioni di bambini che vivono a Port-au-Prince. (segue) (Mec)