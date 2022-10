India: i quattro italiani arrestati per i graffiti hanno ottenuto la libertà su cauzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I quattro cittadini italiani arrestati il 2 ottobre ad Ahmedabad, nello Stato indiano del Gujarat, per i graffiti dipinti su due vagoni della metropolitana locale hanno ottenuto la libertà su cauzione. L’istanza di liberazione è stata accolta oggi da un tribunale di Ahmedabad, dopo l’accoglimento già ottenuto a Mumbai, nel Maharashtra, dove i quattro erano stati trasferiti e tenuti in custodia. Lo ha confermato a “Nova” l’avvocato Vito Morena, che assiste i quattro connazionali dall’Italia in collaborazione con la difesa sul posto. “Sul rientro in Italia non ci sono al momento tempi certi ma confidiamo in una soluzione di breve termine”, ha detto l’avvocato. Il legale ha spiegato che la vicenda non è ancora conclusa, la fase giudiziaria deve fare il suo corso, ma che non è stato disposto il divieto di espatrio, quindi non è escluso il loro rientro. (segue) (Res)