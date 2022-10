Ucraina: Commissione internazionale indipendente Onu, prove di "crimini di guerra"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono "ragionevoli motivi" per ritenere che in Ucraina sono stati compiuti "crimini di guerra, violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario". È quanto scrive la commissione internazionale indipendente di inchiesta nel rapporto trasmesso all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Una situazione la cui gravità rende necessario attribuire le responsabilità delle diverse violazioni. “L'impatto di queste violazioni sulla popolazione civile in Ucraina è immenso. La perdita di vite umane è da stimarsi in migliaia. La distruzione delle infrastrutture è devastante", ha detto il presidente della Commissione Erik Møse. La Commissione ha documentato attacchi in cui armi esplosive sono state usate indiscriminatamente in aree popolate che erano sotto attacco da parte delle forze armate russe. La Commissione ha inoltre riscontrato che le forze armate russe hanno attaccato i civili che tentavano di fuggire. (segue) (Was)