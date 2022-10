Ucraina: Commissione internazionale indipendente Onu, prove di "crimini di guerra" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono anche esempi di entrambe le parti in conflitto armato, sebbene in misura diversa, che non hanno protetto i civili o gli oggetti civili dagli effetti degli attacchi, posizionando oggetti e forze militari all'interno o vicino ad aree densamente popolate. Le forze armate russe sono responsabili della stragrande maggioranza delle violazioni identificate, compresi i crimini di guerra. Le forze ucraine hanno anche commesso violazioni del diritto internazionale umanitario in alcuni casi, tra cui due incidenti che si qualificano come crimini di guerra. La Commissione ha documentato esecuzioni sommarie, reclusione illegale, tortura, maltrattamenti, stupri e altre violenze sessuali commesse nelle aree occupate dalle forze armate russe. Nel rapporto si parla di alcune persone deportate illegalmente nella Federazione Russa, molte delle quali ancora disperse. Casi di violenza sessuale sono stati denunciati per persone di tutte le età. (Was)