Energia: Biden si prepara ad annunciare altri 15 milioni di barili dalle riserve strategiche

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si sta preparando ad annunciare il rilascio di 15 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategiche del Paese, nel tentativo di calmierare i prezzi della benzina in vista delle elezioni di medio termine in programma a novembre. Lo riferisce il “Washington Post”, dopo che la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha detto durante un briefing con la stampa che un annuncio sui prezzi della benzina è in programma per oggi, mercoledì 19 ottobre. La mossa dell’amministrazione arriva anche dopo che il cartello Opec+ ha annunciato un taglio della produzione petrolifera pari a due milioni di barili al giorno, portando nuove tensioni sul fronte dei prezzi. Un funzionario rimasto anonimo ha riferito al quotidiano che le riserve strategiche hanno ancora una capacità di circa 400 milioni di barili. “Si tratta di un quantitativo consistente: stanno utilizzando questo strumento in maniera responsabile”, ha detto. (Was)