Brasile: nei primi 9 mesi del 2022 disboscamento record per oltre 9mila chilometri quadrati

- Da gennaio a settembre 2022, il disboscamento della foresta pluviale amazzonica brasiliana ha interessato un'area pari a 9.069 chilometri quadrati. Si tratta di una superficie quasi otto volte superiore a quella della città di Rio de Janeiro. Lo riferisce l'organizzazione non governativa (Ong) ambientalista Istituto dell'uomo e dell'ambiente dell'Amazzonia (Imazon). Secondo l'ultima denuncia dell'Ong, l'area di foresta deforestata nella regione (che corrisponde al 59 per cento del territorio brasiliano) è stata la più grande negli ultimi 15 anni. L'indagine si basa sul sistema di osservazione via satellite Deforestation alert system (Sad). I satelliti usati dall'istituto sono in grado di rilevare aree devastate a partire da un ettaro. "Questi alti livelli di distruzione non solo minacciano la biodiversità e i popoli e le comunità tradizionali, ma colpiscono anche la vita dell'intera popolazione brasiliana. Il disboscamento della foresta ha un impatto sull'aumento delle emissioni di gas serra, che sono in gran parte responsabili dei cambiamenti climatici e di eventi estremi", sottolinea la ricercatrice Imazon Bianca Santos. (segue) (Brb)