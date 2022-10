Brasile: nei primi 9 mesi del 2022 disboscamento record per oltre 9mila chilometri quadrati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel solo mese di settembre, secondo i nuovi dati dell'Imazon, il degrado forestale causato dal disboscamento e dagli incendi è aumentato di quasi 5 volte rispetto allo scorso anno. L'area degradata è passata da 1.137 chilometri quadrati a settembre 2021 a 5.214 chilometri quadrati a settembre 2022: un incremento del 359 per cento. "Gran parte delle aree degradate nella foresta pluviale amazzonica a settembre sono legate agli incendi, che rappresentano un rischio per la salute pubblica. Diversi studi li associano all'aumento dei problemi respiratori e non solo nella popolazione amazzonica, in quanto il fumo degli incendi può raggiungere anche altre regioni del Paese", aggiunge Santos. (segue) (Brb)