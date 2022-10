Arabia Saudita: cittadino Usa arrestato per tweet pubblicati mentre era negli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saad Ibrahim Almadi, cittadino statunitense di 72 anni arrestato lo scorso novembre durante una visita ai familiari in Arabia Saudita, è stato condannato a 16 anni di reclusione a causa di alcuni messaggi pubblicati su Twitter mentre si trovava negli Stati Uniti. È stato il figlio, Ibrahim, a confermare le indiscrezioni pubblicate in precedenza dal “Washington Post”, aggiungendo che il padre è stato condannato all’inizio di ottobre. L’arresto di Almadi, che ha la doppia cittadinanza Usa e saudita, è stato confermato anche dal vice portavoce del dipartimento di Stato, Vedant Patel, durante il briefing giornaliero con la stampa. “Abbiamo espresso a più riprese la nostra preoccupazione per la vicenda al governo saudita, sia a Riad che a Washington: anche ieri”, ha detto. Secondo il figlio, Almadi sarebbe stato arrestato a causa di 14 tweet pubblicati nell’arco di sette anni, in cui l’uomo criticava il governo di Riad e la corruzione al suo interno. Il 72enne è stato condannato il 3 ottobre scorso a 16 anni di reclusione, con l’accusa di sostegno al terrorismo. (Was)