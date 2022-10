Messico: Lopez Obrador incontra presidente di Walmart, focus su accordo contro inflazione (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il Fondo monetario internazionale (Fmi) le misure fiscali adottate dal governo del Messico, specialmente in materia di sussidi al prezzo dei carburanti, hanno garantito di contenere l'inflazione sotto il dieci per cento con un costo stimato in 1,4 punti percentuali del prodotto interno lordo. Nel rapporto preliminare stilato al termine della visita effettuata ai sensi dell'articolo IV dello Statuto, gli analisti di Washington hanno stimato che il pacchetto di misure varato negli ultimi mesi ha tolto almeno due punti percentuali alla corsa dei prezzi, risultata all'8,7 per cento a settembre. Le maggiori spese sostenute dall'esecutivo, che hanno dunque evitato all'inflazione di superare la doppia cifra, sono state peraltro coperte dalle maggiori entrate legate all'incremento dei prezzi proprio del petrolio. Una dinamica, avvertono però gli analisti, che non può essere considerata affidabile nel tempo vista l'attuale volatilità del mercato energetico. (Mec)