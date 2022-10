Haiti: epidemia di colera, Hrw chiede invio urgente di medicinali e acqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità internazionale deve aiutare Haiti ad affrontare l'epidemia di colera che ha colpito il Paese fornendo urgentemente carburante, medicinali e acqua potabile. E' questo l'appello fatto oggi dall'organizzazione non governativa Human Rights Watch (Hrw) attraverso un comunicato dove pure si sottolinea che la situazione umanitaria è aggravata dalla crisi di insicurezza e dove chiede ai paesi limitrofi di sospendere le deportazioni e le espulsioni di migranti haitiani. "La mancanza di accesso all'acqua pulita e ai servizi igienici, l'insicurezza alimentare persistente e l'assistenza sanitaria inadeguata creano le condizioni perfette per una pericolosa epidemia di colera", ha affermato César Muñoz, ricercatore senior per le Americhe presso Human Rights Watch. (segue) (Mec)