Haiti: epidemia di colera, Hrw chiede invio urgente di medicinali e acqua (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da quando il primo caso di colera è stato confermato il 2 ottobre 2022, segnala Hrw, l'epidemia si è diffusa rapidamente. Secondo dati del ministero della Salute di Haiti, al 16 ottobre si contano 835 casi sospetti, 78 casi confermati e almeno 36 decessi. L'Organizzazione panamericana della Sanità (Ops) avverte che il numero reale di casi è "probabilmente molto più alto", e che la violenza delle bande limita l'accesso alle aree colpite. "La comunità internazionale dovrebbe rispondere urgentemente a questa gravissima minaccia per la salute e la vita, in particolare per i bambini piccoli e le altre persone vulnerabili", afferma Muñoz. La maggior parte delle persone infette non sviluppa sintomi, ma una minoranza di persone sviluppa diarrea acquosa acuta con grave disidratazione e può morire entro poche ore se non trattata. (segue) (Mec)