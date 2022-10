Haiti: epidemia di colera, Hrw chiede invio urgente di medicinali e acqua (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti e Messico hanno chiesto ieri al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l'invio di una missione "limitata e mirata" ad Haiti, allo scopo di migliorare la situazione della sicurezza in quel paese e consentire la consegna degli aiuti umanitari. La missione, ha detto la rappresentante Usa all'Onu Linda Thomas-Greenfield, "sarà guidata da un paese partner con la profonda e necessaria esperienza, opererà ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite e faciliterà il supporto internazionale alla polizia nazionale haitiana e alla guardia costiera". Stati Uniti e Messico hanno anche presentato una risoluzione per imporre sanzioni finanziarie ai membri delle gang responsabili delle violenze in corso nel paese. (segue) (Mec)