Cuba: uragano Ian, Stati Uniti inviano aiuti attraverso Croce rossa e Mezzaluna rossa (2)

- Il passaggio dell'uragano Ian, responsabile secondo le autorità anche della morte di tre persone, ha danneggiato pesantemente la rete elettrica cubana. E nonostante l'uragano abbia colpito più pesantemente la parte occidentale dell'Isola, sono le province orientali ad aver subito, per effetto domino, le maggiori restrizioni al servizio. I danni alle linee di trasmissione hanno finito per aggravare una situazione di sofferenza in atto da tempo. Poco più del 40 per cento dell'energia distribuita a Cuba è prodotta da otto centrali termoelettriche di cui sovente si denuncia uno scarso livello di manutenzione. Strutture che dipendono da prodotti come diesel e olio combustibile, non sempre disponibili in quantità sufficienti. Per tentare di fare fronte al problema, la compagnia elettrica nazionale ha programmato razionamenti delle forniture. L'Isola importa larga parte del carburante che consuma dal Venezuela, che però fatica a soddisfare la sua stessa domanda interna. A tutto ciò si aggiunga il fatto che due centrali sono fuori servizio da agosto, una delle quali – a Matanzas – a seguito di un incendio di ampie proporzioni. (Mec)