Ucraina: Zelensky, Russia che chiede aiuto a Iran dimostra bancarotta politica e militare

- La richiesta di aiuti fatta all'Iran è prova della "bancarotta politica e militare" della Russia. Lo ha detto il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, commentando - nel classico videomessaggio serale -, una nuova giornata di "battaglia" per ottenere "una vita normale". "Il fatto stesso che la Russia abbia chiesto aiuto all'Iran è il riconoscimento da parte del Cremlino della sua bancarotta militare e politica. Per decenni hanno speso miliardi di dollari per il loro complesso militare-industriale e hanno finito per inchinarsi a Teheran per ottenere droni e missili piuttosto semplici", ha detto il presidente ricordando che nel corso della giornata "sono stati abbattuti dei missili russi". Zelensky ha ringraziato l'Aeronautica militare, e in particolare "138ma missilistica antiaerea Dnipro, per aver abbattuto quattro Kalibrs e la brigata missilistica antiaerea Kherson per aver abbattuto un aereo d'attacco russo Su-25. Grazie anche a tutti i partner che ci aiutano nella difesa antiaerea e antimissilistica", ha concluso. (Kiu)