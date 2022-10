Brasile: ballottaggio presidenziale, autorizzato trasporto gratis per recarsi alle rune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 30 ottobre, in occasione del ballottaggio presidenziale i brasiliani potrebbero recarsi alle urne senza dover pagare il trasporto pubblico. Il giudice della Corte suprema del Brasile (Stf), Luis Roberto Barroso, ha infatti autorizzato sindaci e società concessionarie a offrire, volontariamente e gratuitamente, il servizio di trasporto pubblico ai seggi. Una decisione pensata per rafforzare la garanzia dell'esercizio del diritto costituzionale di voto, ma la cui applicazione rimane su base volontaria, precisa il ministro specificando che in caso contrario, sindaci e dirigenti non rischiano condanne per reati elettorali o per violazione delle leggi amministrative. Questo perché il provvedimento mira a consentire l'esercizio costituzionale del diritto di voto. Barroso chiarisce anche che non ci possono essere discriminazioni rispetto alle posizioni politiche nell'accesso ai servizi per i cittadini. (Brb)