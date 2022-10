Migranti: nei primi 9 mesi dell'anno oltre tremila afgani entrati in Brasile con visto umanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da gennaio a settembre 2022, sono quasi tremila gli afgani che sono entrati in Brasile con visto umanitario. Lo riferisce un rapporto dell'Osservatorio delle migrazioni internazionali (OBMigra) sulla base dei dati della polizia federale. I dati mostrano che il Paese ha accolto 2.842 immigrati. Di questi, 1846 sono uomini e 993 sono donne. La stragrande maggioranza che è entrata in Brasile ha tra i 25 ei 40 anni. Ci sono anche 712 bambini di età compresa tra 0 e 15 anni. Da quando il governo brasiliano ha pubblicato un'ordinanza che stabilisce la concessione di visti temporanei agli afgani, a fini di accoglienza umanitaria, il Brasile è diventato una delle principali destinazioni per i cittadini in fuga dal regime talebano, gruppo estremista tornato al potere in Afghanistan nell'agosto 2021. I dati del ministero degli Esteri mostrano che, dall'inizio del riconoscimento del visto umanitario a tutti i cittadini afgani in fuga dal regime dei talebani, nel settembre 2021, sono stati concessi 6.299 documenti. (Brb)