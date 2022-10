Haiti: epidemia di colera, Hrw chiede invio urgente di medicinali e acqua (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di un quarto di tutti i casi sospetti riguarda bambini sotto i 9 anni, secondo i dati del ministero della Salute. I bambini piccoli sono particolarmente vulnerabili alla malattia e possono morire molto rapidamente se non curati, ha affermato a sua volta il capo dell'organizzazione no profit Medici senza frontiere (Msf) ad Haiti, Mumuza Muhindo. Msf gestisce strutture sanitarie a Port-au-Prince, nel dipartimento del Sud e ad Artibonite e Muhindo ha affermato che i casi si stanno diffondendo dalle aree centrali della capitale. "I casi aumentano ogni giorno", ha detto. La trasmissione del colera è strettamente legata all'accesso inadeguato all'acqua pulita e alle strutture igienico-sanitarie, afferma l'OMS. Nel 2020, oltre un terzo della popolazione di Haiti non aveva accesso all'acqua potabile e due terzi avevano servizi igienici limitati o inesistenti. (segue) (Mec)