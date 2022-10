Usa: assolto analista russo che ha contribuito al rapporto su collusione tra Trump e Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Igor Danchenko, analista russo che ha fornito gran parte delle informazioni che hanno portato alla scrittura del “Rapporto Steele”, il dossier scritto dall’ex spia britannica Christopher Steele in merito ai presunti rapporti tra l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e le autorità della Federazione Russa, è stato assolto da quattro capi di imputazione, dopo che in passato era stato accusato di aver mentito al Federal Bureau of Investigation (Fbi) in merito ad una delle sue fonti. La sentenza rappresenta un colpo importante alle indagini di John Durham, il procuratore speciale nominato nel 2019 da William Barr, che all’epoca era procuratore generale degli Stati Uniti, per indagare sui rapporti tra Trump e il Cremlino durante la campagna per le elezioni presidenziali del 2016. In seguito, il dossier si è rivelato essere infondato, e Durham dovrebbe fornire quest’anno un rapporto al dipartimento della Giustizia sulle conclusioni della sua indagine, che non ha portato ad accuse formali di qualsiasi tipo. (Was)