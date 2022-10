Cuba: uragano Ian, Stati Uniti inviano aiuti attraverso Croce rossa e Mezzaluna rossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti ha annunciato finanziamenti per 2 milioni di dollari per l'emergenza umanitaria a Cuba dopo l'impatto dell'uragano Ian. Lo riferisce il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price, con una nota dove si sottolinea che gli aiuti saranno girati attraverso l'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale incaricata a sua volta di assegnare i fondi a "partner internazionali di fiducia che lavorano direttamente con i cubani". Tra queste, prosegue la nota, "organizzazioni affidabili e indipendenti che operano nel paese e che hanno una lunga presenza nelle comunità colpite dagli uragani come la Croce Rossa Internazionale (Cri) e la Mezzaluna Rossa (Ifrc). Il governo di Washington afferma quindi si "essere con il popolo cubano mentre lavora per riprendersi da questo disastro" e che continuerà a "monitorare e valutare i bisogni umanitari in coordinamento con i nostri partner fidati e la comunità internazionale, e coerentemente con le leggi e i regolamenti statunitensi". (segue) (Mec)