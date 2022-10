Usa: Los Angeles, Consiglio comunale nomina nuovo presidente dopo insulti razzisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà Paul Krekorian il nuovo presidente del Consiglio comunale di Los Angeles, dopo le dimissioni annunciate da Nury Martinez a seguito degli insulti razzisti pronunciati nei confronti del figlio di un consigliere durante una riunione, il cui audio è stato pubblicato dal quotidiano “Los Angeles Times”. La nomina arriva dopo che il presidente ad interim, Mitch O’Farrell, ha rimosso dall’incarico anche i due consiglieri che si trovavano insieme a Martinez durante la riunione, Kevin de Leon e Gil Cedillo. La riunione del Consiglio per la nomina di Krekorian si è tenuta in videoconferenza, dal momento che il nuovo presidente è risultato positivo al Covid-19 nel fine settimana. (Was)