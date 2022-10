Argentina: esperti confermano ritrovamento di un possibile sottomarino nazista (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I periti hanno affermato inoltre che le dimensioni del relitto hanno punti di contatto con le dimensioni dei sottomarini oceanici della seconda guerra mondiale, che erano lunghi oltre 250 piedi. In questo senso gli ingegneri navali hanno indicato che una parte della struttura analizzata "è compatibile con la torretta di un U-Boot (Unterseeboot)", una classica nave utilizzata dalla marina tedesca. Eppure, secondo gli stessi esperti della guardia costiera argentina che hanno effettuato a marzo il rilevamento del relitto, le condizioni estremamente deteriorate e la scarsa nitidezza delle immagini del relitto che si trova a 4,2 chilometri dalla costa e a 28 metri di profondità, non permetterebbero determinare con certezza se si tratta di una nave o un sottomarino. Gli autori della scoperta, un gruppo di ricercatori che si dedicano a seguire le tracce del presunto sbarco clandestino di nazisti in Argentina alla fine della 2da guerra mondiale, insistono tuttavia che il ritrovamento è un'ulteriore conferma della loro tesi. (segue) (Abu)