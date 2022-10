Argentina: esperti confermano ritrovamento di un possibile sottomarino nazista (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'ulteriore perizia è stata incaricata anche a esperti della Lega Navale Italiana (Lni), ente sotto la giurisdizione del Ministero della Difesa italiano e specializzato in relitti di navi e sottomarini della seconda guerra mondiale. L'esperto della Lni, Fabio Bisciotti, riferisce "Clarin", avrebbe confermato che si tratta effettivamente di un sottomarino tedesco, anche se ha chiesto più tempo per determinare il modello. Nella sua perizia Bisciotti ha anche aggiunto un elemento ulteriore che il gruppo di ricercatori ha descritto come "inquietante". Lo scafo mostrava segni di essere stato fatto esplodere deliberatamente forse con l'obiettivo di cancellare prove. Tra giugno e agosto 1945, tre mesi dopo la resa di Berlino, due sottomarini tedeschi (le unità U-530 e U-997) si arresero al largo di Mar del Plata. Trasportavano ufficiali nazisti che erano fuggiti e stavano cercando rifugio in Argentina. Sebbene si tratta degli unici due casi ufficialmente noti si sospetta che non sarebbero stati gli unici sottomarini ad arrivare nel Paese. (Abu)