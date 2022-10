Russia: Serracchiani (Pd), Berlusconi e Fontana destabilizzano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le dichiarazioni di Berlusconi e Fontana destabilizzano la credibilità della politica estera Italiana. Le uscite improvvide del neosenatore non sono purtroppo una novità, ma stupisce e preoccupa che la terza carica dello Stato appena eletta ponga in discussione scelte di politica estera condivise con Ue e Nato". Lo ha affermato la presidente del gruppo Pd alla Camera, Debora Serracchiani. "Chiediamo che simili sbandamenti non si ripetano e che il ruolo di garanzia del presidente della Camera sia rigorosamente rispettato", ha aggiunto. (Rin)