Argentina: Fernandez incontra direttore Aiea, focus su cooperazione nucleare pacifico (2)

- Come presidente pro tempore della Comunità degli stati latino americani e dei caraibi (Celac), il capo di Stato argentino ha celebrato inoltre il Piano di azione congiunto in materia di nucleare siglato con l'Oiea siglato a settembre a Vienna. Riguardo l'intesa a sostegno degli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 dei paesi membri Fernandez ha affermato che "le possibilità della regione sono molteplici e in ogni caso hanno bisogno della cooperazione per potersi sviluppare pienamente". "L'integrazione regionale - ha aggiunto il presidente - non è una questione ideologica ma una necessità". L'Argentina è membro dell'Agenzia sin dalla sua creazione, nel 1957, e da allora ha integrato continuamente il Consiglio dei governatori, il principale organo decisionale composto da 35 membri in base al livello di sviluppo nucleare e di rappresentanza geografica. (Abu)