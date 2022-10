Danimarca-Italia: “Agile fragile”, la mostra a Copenaghen di Rosy Rox

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

In occasione della Giornata del Contemporaneo, l'Istituto italiano di cultura di Copenaghen ospita una mostra dell'artista italiana Rosy Rox, dal titolo "Agile fragile", aperta ai visitatori fino al prossimo 4 novembre. L'esposizione comprende fotografie, video e sculture dei progetti realizzati dall'artista (Napoli, 1976) negli ultimi dieci anni. La mostra si snoda lungo un percorso diacronico che mette in evidenza il processo artistico che ha accompagnato la sua ricerca in ambito performativo. Fragilità e resistenza sono i poli opposti e complementari entro cui si muove la pratica performativa di Rosy Rox, che si inserisce in una lunga storia di tradizione femminista: dalla body art alla performance partecipativa, con un latente intento politico. Il suo lavoro si concentra, infatti, su tematiche legate all'identità femminile e, a partire dal proprio vissuto, racconta il suo mondo interiore, i suoi desideri, attraverso l'utilizzo del corpo che diventa oggetto di contemplazione estetica e di riflessione filosofica. È così che Rox grida al mondo i diritti delle donne che continuano a portare il peso della discriminazione o delle costrizioni politiche e sociali.