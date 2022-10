Difesa: Usa intercettano e scortano due bombardieri russi in prossimità dell’Alaska

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Aeronautica degli Stati Uniti ha inviato due caccia F-16 per intercettare due bombardieri russi che lunedì hanno volato in prossimità dell’Alaska. È quanto si legge in una nota diffusa oggi dal Comando per la difesa aerospaziale del Nord America. Nel documento viene precisato che i due bombardieri russi Tu-95 Bear-H non sono entrati nello spazio aereo di Stati Uniti e Canada. I caccia Usa hanno “identificato, rintracciato e intercettato gli aerei mentre volavano all’interno della zona di identificazione dell’Alaska”. Il Comando ha anche precisato che le attività dei bombardieri russi non rappresentavano una minaccia o una provocazione. (Was)