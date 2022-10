© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - L'assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato interviene in occasione della inaugurazione dell'anno accademico.Roma, Accademia del Lusso, via Matera, 18 (ore 10:30)- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi interviene al Convegno "Transizione ecologica: la guerra e la crisi energetica stanno bloccando il Green Deal?" nell'ambito del Forum Compraverde Buygreen 2022.Roma, WeGil, Largo Ascianghi, 5 (ore 10:45)- L'assessora alla Scuola, Lavoro, Formazione di Roma Capitale, Claudia Pratelli, partecipa alla presentazione dei nuovi E-Bus (Bus elettrici), promossa da Arriva Italia, società aggiudicataria del servizio di trasporto degli studenti e delle studentesse con disabilità delle scuole di Roma. I nuovi mezzi, forniti da Enel X e gestiti da Arriva Italia in partnership con Meditral, sono recentemente entrati a far parte della flotta completamente dedicata al trasporto degli alunni e alunne con disabilità.Roma, Istituto Rossellini, via della Vasca Navale, 58 (ore 11) (segue) (Rer)