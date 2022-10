© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - L'assessora alle Attività Produttive, Pari Opportunità e Sicurezza, Monica Lucarelli, partecipa al Tavolo interforze sulla violenza in Prefettura.Roma, Palazzo Valentini - via IV Novembre (ore 12)- L'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari accoglierà il presidente dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Giuliano Frittelli che, in occasione della XVII Giornata Nazionale del Cane Guida, ha organizzato un'iniziativa per sensibilizzare i cittadini.Roma, Piazza del Campidoglio (ore 12)- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi interviene al convegno "Transizione ecologica: ambiente, lavoro e sviluppo per il Lazio" nell'ambito del Festival Nazionale dello Sviluppo Sostenibile.Roma, Sede Cgil, via Buonarroti, 12 (ore 14:30) (segue) (Rer)