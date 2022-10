© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - L'assessora alle Attività Produttive, Pari Opportunità e Sicurezza, Monica Lucarelli, interviene all'Innovation and Telco summit.Roma, Piazza della Pilotta, 4 (ore 14:30)- L'assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato interviene all'evento "Every Sport is my sport", giornata di sport inclusivi. Partecipa la presidente della Onlus Every Child is my child Anna Foglietta.Roma, Stadio del Marmi, via Costantino Nigra (ore 16:30)- L'assessora alle Attività Produttive, Pari Opportunità e Sicurezza, Monica Lucarelli, interviene al Progetto Futurlab.Roma, Piazza SS. Apostoli, 66 (ore 17) (segue) (Rer)