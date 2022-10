Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Quando so che Agenzia Nova seguirà una un’iniziativa sindacale ho la certezza che ogni notizia sarà riportata con cura, precisione e affidabilità" Michele Azzola

Segretario Generale della Cgil di Roma e del Lazio

20 luglio 2021

- - Presentazione dell'edizione 2022 di Slow Food Village e Tuscia Bio. Interverranno alla conferenza: Elena Angiani, assessore Comune di Viterbo e i rappresentanti di Slow Food, Cooperazione contadina, Biodistretto della Via Amerina e delle Forre, Biodistretto Lago di Bolsena, e Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della provincia di Viterbo.Viterbo, Palazzo dei Priori (ore 11)- Tavola rotonda sul tema "Transizione Ecologica: Ambiente Lavoro e Sviluppo per il Lazio", promossa da Cgil Roma e Lazio. Parteciperanno i soggetti promotori dell'iniziativa, il Presidente di Legambiente Lazio Roberto Scacchi e il Segretario Regionale CGIL Roma e Lazio Natale Di Cola. Interverranno gli Assessori Regionali Massimiliano Valeriani e Roberta Lombardi e l'Assessora Comunale Sabrina Alfonsi, Emanuele Genovese rappresentante del Fridays for Future ed esponenti delle imprese impegnate nell'impiantistica della transizione ecologica, la dott.ssa Ilaria Catastini per NextChem – Maire Tecnimont e il dott. Paolo Rinaldi per Easy Energia Ambiente.Roma, sede della Cgil, via Buonarroti 12 (ore 14:30) (Rer)