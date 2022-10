Francia: a Le Bourget 28ima edizione del salone Euronaval

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperta oggi, presso il centro espositivo di Le Bourget, alle porte di Parigi, la 28ma edizione del salone Euronaval, appuntamento di riferimento a livello globale per l'industria della difesa navale. Inaugurato dal Presidente del Gican (Groupement des Industries de Construction et Activités Navales), Pierre Eric Pommellet, il salone riunirà, fino al 21 ottobre, 445 espositori provenienti da 34 Paesi e delegazioni da oltre 80 Stati. Estremamente qualificata la presenza dell'Italia al salone, rappresentata da 26 espositori, tra i quali i grandi gruppi del settore, quali Fincantieri e Leonardo, insieme a numerose piccole e medie imprese, coordinate dalla Federazione delle aziende italiane per l'aerospazio, la difesa e la sicurezza (Aiad). (segue) (Frp)